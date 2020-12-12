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    İran'daki korona salgınında son durum

    İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221 artarak 51 bin 949 oldu.
    • AA
    • 12.12.2020 - 14:24
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    İran'daki korona salgınında son durum

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkesinde devam eden koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Lari yaptığı açıklamada, korona salgınında son 24 saatte 221 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 201 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

    TOPLAM CAN KAYBI 51 BİN 949 OLDU

    Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 949'a, vaka sayısının da 1 milyon 108 bin 18'e çıktığını aktardı.

    Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 739'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 800 bin 743 olduğunu ifade etti.

    Ülkede salgının başından bu yana 6 milyon 657 bin 974 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 12 ilçenin kırmızı, 231 ilçenin turuncu ve 205 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

    İran daki korona salgınında son durum #1

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