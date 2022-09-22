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    İran’daki protestolarda can kaybı yükseliyor

    Tahran’da Mahsa Amini’nin ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra şüpheli olarak hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.
    • 22.09.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:02
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    İran’daki protestolarda can kaybı yükseliyor

    İran'da 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin komaya girerek hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolar devam ediyor.

    Ülkenin haber ajansında yer alan bilgiye göre, devam eden protestolarda İran’ın Meşhed kentinde gönüllü milis teşkilatı (Besic) üyesi Muhammed Resul Doostmuhammedi hayatını kaybetti.

    Tebriz kentinde de yine gönüllü Milis Teşkilatı’na (Besic) mensup Hüseyin Ocagi’nin de protestocular tarafından bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirtildi.

    Resmi sayılara göre, 5 kişi daha hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nda yer alan bir diğer haberde ise, Gazvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gazvin kentinde dün gece de devam eden protestolarda 2’si gösterici toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

    İran’daki protestolarda can kaybı yükseliyor #1


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