İran’dan ABD ve İsrail’e "büyük sürpriz" uyarısı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Tahran yönetiminden düşmanlarına gözdağı niteliğinde bir açıklama geldi.

"SÜRPRİZİMİZ BİRAZ ZAMAN ALACAK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı’na konuşan İranlı bir güvenlik yetkilisi, Tahran yönetiminin planlara ve belirli bir hedef listesine göre ilerlediğini belirterek, "Amerika ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var. Sadece biraz zaman alacak" dedi.

"DÜŞMANI NASIL YIPRATACAĞIMIZI İYİ ÖĞRENDİK"

ABD’nin İran altyapısına yönelik saldırı tehditlerini "gülünç" olarak niteleyen yetkili, bunları "Amerikan askeri operasyonlarının başarısızlığının göstergesi" olarak yorumladı.

Söz konusu yetkili, ABD’nin "temiz, hızlı ve kolay saldırı" stratejisinde başarısız olduğunu vurgulayarak, "Asimetrik savaşta düşmanı nasıl yıpratacağımızı iyi öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.