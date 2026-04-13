İran’dan ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukasına tepki

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik deniz ablukasını başlatmasının ardından İran’dan tepki geldi.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talayi Nik, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ve yönetiminin İran’a ait olduğunu belirterek, "Yabancı güçlerin Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’ndeki uluslararası su yollarının güvenliğine müdahalesi, bölge ve dünya açısından tehlikeli sonuçlar doğurur. Bu kapsamda her türlü askeri müdahale, küresel enerji güvenliğinde krizi tırmandıracak ve istikrarsızlığı artıracaktır" dedi.

"TRUMP ABD'Yİ DAHA DERİN BİR BATAKLIĞA SÜRÜKLEMEKTE"

ABD Başkanı Donald Trump’ı da hedef alan Talayi Nik, şunları söyledi:

Trump, daha önce başarısızlıkla sonuçlanan girişimlerinde olduğu gibi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’ndeki su yollarına yönelik askeri müdahale konusunda da ABD’yi yeni bir yenilgiye sürükleyecektir. Trump’ın aşırı talepleri ve Netanyahu ile siyonist rejim adına hareket etmesi, ABD’yi daha derin bir bataklığa ve yeni başarısızlıklara sürüklemektedir.

"İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ABD'NİN SALDIRILARINA İZİN VERMEYECEK"

İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki tam hakimiyeti çerçevesinde, ABD ve diğer yabancı askeri güçlerin her türlü müdahale ve saldırısına izin vermeyecek, bu tür girişimlere kararlı ve pişman edici şekilde karşılık verecektir.