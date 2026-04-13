AB'de enerji krizi derinleşiyor: 44 günde 22 milyar euroluk ek yük

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu merkezli çatışmaların Avrupa ekonomisine etkilerine ilişkin Brüksel’de yapılan değerlendirme toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Enerji fiyatlarındaki sert yükselişe dikkat çeken von der Leyen, krizin kısa sürede ciddi bir mali tablo ortaya çıkardığını söyledi.

Von der Leyen’e göre, çatışmaların başladığı günden bu yana geçen 44 günlük süreçte AB’nin fosil yakıt ithalatına ödediği ek maliyet 22 milyar euroyu aştı.

"HÜRMÜZ’DEKİ AKSAMALAR DOĞRUDAN VATANDAŞA YANSIYOR"

Enerji arzındaki belirsizliğin günlük yaşamı etkilediğini belirten von der Leyen, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin Avrupa’daki tüketicilere doğrudan yansıdığını ifade etti.

“Bu durum vatandaşın hayatında benzin istasyonunda, markette ve faturalarında hissediliyor” diyen AB Komisyonu Başkanı, enerji krizinin artık uzak bir jeopolitik mesele olmaktan çıktığını, doğrudan ekonomik bir baskıya dönüştüğünü vurguladı.

"FOSİL YAKITLAR EN PAHALI SEÇENEK OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Enerji bağımlılığına dikkat çeken von der Leyen, Avrupa’nın mevcut yapısının maliyetleri artırdığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Aşırı bağımlılığın bedelini ağır ödüyoruz. Fosil yakıtlar gelecekte de en pahalı seçeneklerden biri olmayı sürdürecek.”

ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE

AB’nin enerji arz güvenliğini güçlendirmek için yeni adımlar hazırladığını açıklayan von der Leyen, özellikle depolama kapasitesi, şebeke altyapısı ve enerji esnekliğinin artırılmasına odaklandıklarını söyledi:

Gaz depolama süreçlerinde AB genelinde koordinasyon,

Petrol stoklarının ortak mekanizmalarla piyasaya sürülmesi,

Devlet destek kurallarında geçici esneklik,

Enerji fiyatlarından en çok etkilenen kesimlere hedefli destek

gibi başlıkların masada olduğu bildirildi.

"KRİZ KISA SÜRELİ DEĞİL, ETKİLERİ UZUN SÜRE DEVAM EDECEK"

Von der Leyen, çatışmalar sona erse bile enerji tedarik zincirlerindeki aksaklıkların bir süre daha devam edebileceğini belirtti. AB liderlerinin önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bir araya gelerek yeni yol haritasını değerlendireceği de açıklandı.

AB Komisyonu Başkanı, Avrupa’nın uzun vadeli çözüm olarak yenilenebilir enerji ve nükleer kaynaklara yönelmesi gerektiğini vurgulayarak, enerji dönüşümünün artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini ifade etti.