İran'dan ABD'ye karşı misilleme kararı

İran'da Meclis'te İran Atom Enerjisi Kurumu ile Dışişleri Bakanlığından üst düzey isimlerin de katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi de katılım sağladı.

"YETKİLİLER, NÜKLEER FAALİYETLERİN BU SALDIRIYLA DURDURULAMAYACAĞINI VURGULADI"

Toplantıda, ABD'nin nükleer tesislere düzenlediği saldırıyla ilgili raporun sunulduğunu ve muhtemel hasarların incelendiğini aktaran Rızayi, "Yetkililer, nükleer faaliyetlerin bu saldırıyla durdurulamayacağını vurguladı." dedi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de diplomatik faaliyetlerle ilgili bir rapor sunduğunu belirten Rızayi, şu ifadeleri kullandı:

Ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) gözden geçirilmesi ve İran'ın bu antlaşmaya üye olmaması da üyelerin ortak talepleri arasında yer aldı ve bu taleplerin parlamento gündemine alınması planlanıyor.

"MİSİLLEME VE ÖNLEMLER, ÜYELER ARASINDA MUTABAKAT SAĞLANAN ALANLAR ARASINDA"

Rızayi, son olarak şöyle dedi: