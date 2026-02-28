İsrail, İran'ı vurdu: Hamaney Tahran'da değil

İsrail, İran'a saldırı başlattı.

İsrail, İran'a karşı "önleyici" bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

Bunun akabinde ise Tahran'ın birçok noktasında patlamalar meydana gelirken, Hamaney'in durumu da merak edildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ: HAMANEY TAHRAN'DA DEĞİL

İran'dan yapılan açıklamada, "İran lideri Hamaney Tahran'da değil, güvenli bir lokasyonda." denildi.

"HAMANEY VURULMADI"

Aynı şekilde Reuters, Hamaney'in güvenli bir noktada bekletildiğini ve vurulmadığını duyurdu.

MEHRABAD HAVAALANI HEDEFTE

İran'ın başkenti Tahran'ın doğu ve batı kısımlarında patlama sesleri duyuldu.

Mehrabad Havaalanı da bu saldırılarla hedef alındı.

"İNTERNET ZAYIFLADI"

İran medyasının aktardığına göre Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde cep telefonu hatları kesildi, bazı bölgelerde ise internet bağlantısı zayıfladı.

"SALDIRI ABD İLE KOORDİNELİ GERÇEKLEŞTİ"

İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan Netanyahu'ya yakın kaynaklar İran'a yapılan saldırının ABD ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini aktardı.

Saldırıda ilk hedefin, İran Cumhurbaşkanlığı Konutu olduğu öne sürüldü.

Hedefin duyurulmasının ardından da İsrail medyasından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran Cumhurbaşkanlığı Sarayını vurduğu duyuruldu.

İSRAİL GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE BAŞLADI

İsrail ordusu sirenlerin, hava saldırısı ihtimaline karşı halkı hazırlamak amacıyla uyarı olarak devreye sokulduğunu açıkladı.

Ülke genelinde okullar tatil edilirken ordu halka evlerinden çıkmamaları için çağrı yapmaya başladı.