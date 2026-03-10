ABD Savaş Bakanı: Bugün İran'daki en yoğun saldırıyı yapacağımız gün olacak

Orta Doğu'daki savaşta bir hafta geride kaldı.

ABD ile İsrail, İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

Öte yandan İran da İsrail ve bölgede bulunan ABD üslerini hedef alıyor.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"47 YILDIR SİLAH ARKADAŞLARIMIZI KATLETTİLER"

İran rejiminin 47 yıldır ABD askerlerini hedef aldığını öne süren Hegseth, "Bu mücadele bizi derinden etkiliyor. Bizim neslimiz bu mücadeleyi anlıyor.

47 yıldır, İran rejimindeki bu barbar vahşiler silah arkadaşlarımızı benimkileri, sizinkileri, bizimkileri katlettiler." dedi.

"BUGÜN EN YOĞUN SALDIRIYI YAPACAĞIZ"

Saldırıların bir süre daha devam edeceğini ifade eden Savaş Bakanı, "Bugün yine İran içindeki en yoğun hava saldırılarımızı gerçekleştireceğimiz gün olacak.

En çok savaş uçağı, en çok bombardıman uçağı ve en çok saldırı. İstihbaratımız her zamankinden daha gelişmiş ve daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.

"5 BİN HEDEFİ BOMBALADIK"

İran'a nokta atışı saldırılar düzenlendiğini vurgulayan Bakan, "İran'ın bölgedeki vekil güçleri etkisiz hale geldi. İran'ın füze üretim kapasitesini ortadan kaldırdık. Hedeflerimizden biri de İran donanmasını yok etmektir.

İran'da 5 bin hedefi bombaladık. 50'den fazla İran savaş gemisi ve savaş gemisini imha ettik" şeklinde konuştu.