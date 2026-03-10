Rusya: Başkan Putin, İran krizinin çözümüne yönelik önerilerini Trump'a iletti

Orta Doğu yanıyor..

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, yeni bir savaşı beraberinde getirdi.

Karşılıklı saldırılar 10 gündür devam ederken, sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

TRUMP İLE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, akşam saatlerinde İran ve Ukrayna’daki durum hakkında Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı.

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TRUMP'A İLETİLDİ"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile gerçekleştirdiği 1 saatlik görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov, Putin'in İran'daki krizin çözümüne yönelik önerilerini Trump'a ilettiğini söyleyerek, "Şu anda ayrıntılı açıklama yapma şansımız yok, böyle bir niyetimiz de yok. Devlet Başkanı (Putin), bu önerileri muhatabına (Trump'a) iletti. Sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"BARIŞ SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA HAZIRIZ"

Peskov, "Putin, bu durumun en başından beri, saldırılar başlamadan bile önce arabuluculuk ve gerilimi azaltmaya yardımcı olabilecek çeşitli seçenekler önermişti. Bu önerilerin çoğu hala masada. Rusya barış sürecini kolaylaştırmaya hazır." diye konuştu.

Peskov, ayrıca Rusya'nın İran'a istihbarat verisi aktardığı iddialarının sorulması üzerine, "Bu konuda hiçbir şekilde yorum yapmıyoruz." dedi.