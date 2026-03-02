İran'dan GKRY'de bulunan ABD üslerine tehdit: Oradan da kaçacaklar

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, İran’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) ABD askeri unsurlarını hedef alabileceğini belirtti.

Cebari, "ABD uçaklarının büyük çoğunluğunu Güney Kıbrıs’a taşıdı. Güney Kıbrıs’a o kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL FÜZE TEHDİDİ

Cebari, İsrail ve ABD saldırılarına karşılık olarak şu ana kadar yaklaşık 10 bin İHA’nın uçurulduğunu belirterek, "Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin adet birinci ve ikinci nesil füze fırlattık. Önümüzdeki günlerde mutlaka üçüncü ve dördüncü nesil füzeleri kullanacağız" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Limasol yakınlarındaki İngiliz askeri üssü Akrotiri’ye insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmişti.

AKROTİRİ ÜSSÜ HEDEF ALDI

GKRY’de Limasol yakınlarında bulunan İngiliz egemen askeri üssü Akrotiri Üssü’ne insansız hava aracı düştüğü bildirildi. İngiltere tarafından yapılan açıklamada, İHA’nın üsse düştüğü doğrulanırken, saldırıya karşılık verildiği vurgulandı.

Rum yetkililer ise söz konusu İHA’nın İran yapımı olduğunu iddia etti.

ÜS ÇEVRESİNDE ALARM: POLİS KONUŞLANDI

Rum basınında yer alan haberlere göre, saldırının ardından İngiliz üslerinin çevresine çok sayıda polis konuşlandırıldı.

Üs çevresindeki siviller tahliye edilerek Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait eğitim kampındaki tesislere yerleştirildi. Tahliyelerin bugün de süreceği bildirildi.

GKRY medyası, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun teyakkuz durumuna geçtiğini ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını aktardı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Akrotiri Üssü çevresindeki Limasol kentine bağlı bazı köy ve kasabalarda önleyici tedbir olarak okullar geçici süreyle tatil edildi.

Trahoni ve Episkopi’deki ortaöğretim kurumları ile Ağrotur, Asomatos, Trahoni ve Episkopi’deki ilkokulların ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı, bugün okullara gelen öğrencilerin ise evlerine gönderileceği belirtildi.

İNGİLİZ PERSONELİN AYRILMASI İSTENDİ

Akrotiri Üssü yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, zorunlu olmayan personelin geçici süreliğine başka bölgelere yönlendirileceği kaydedildi.

Kararın önleyici tedbir niteliğinde olduğu ve yalnızca zorunlu olmayan personeli kapsadığı ifade edildi.