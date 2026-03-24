İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş, piyasaları sarstı..

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak petrol tankerlerinin geçişlerini durdurmasıyla fiyatlar altüst olurken, İran'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü.

"HÜRMÜZ HERKESE AÇIK ANCAK BİZİMLE SAVAŞAN ÜLKELER SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Arakçi görüşmede, “Hürmüz Boğazı herkese açıktır ve tüm gemiler güvenle geçebilir fakat bizimle savaşan ülkeler söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

"GEÇİCİ DEĞİL, KAPSAMLI ATEŞKES" VURGUSU

İran halkının her zamankinden daha fazla birlik içinde olduğunu belirten Arakçi, geçici değil, kapsamlı bir ateşkes istediklerini söyledi.

Arakçi, "Tüm tarafların gerilimi düşürecek adımlar atmalarını umuyoruz, Çin'in çatışmaların sonlandırılması ve barışın teşvik edilmesi için olumlu rol oynamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise krizlerin, diyalog ve müzakereyle çözümünden yana olduklarını, vurgulayarak, “Umarız tüm taraflar barış için fırsatları değerlendirir ve barış sürecini en kısa zamanda başlatır. Çin, tarafsız ve objektif bir duruş sergilemeyi sürdürecek, diğer ülkelerin egemenliğine yönelik ihlallere karşı çıkacak, çatışmaları sonlandırmak için etkin şekilde çalışacak, bölgesel barışa ve istikrara kendini adayacaktır” açıklamasında bulundu.