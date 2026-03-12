Hürmüz Boğazı krizi, küresel petrol arzını tehdit ediyor

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu’na göre, Orta Doğu’daki savaş, Hürmüz Boğazı üzerinden tanker geçişlerini fiilen durdurdu.

Bu durum, Körfez ülkelerinde yaygın üretim kesintilerine ve bazı sahalarda üretimin tamamen durmasına yol açıyor.

2025’te Boğaz üzerinden günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve ürün sevkiyatı yapılırken savaş sonrası bu miktar, kriz öncesi seviyelerin yüzde 10’una kadar geriledi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR SINIRLI

Boğaz'daki akışın kısa sürede normale dönmemesi halinde, sınırlı esnekliğe sahip alternatif ihracat güzergahları olsa da martta üretimde ciddi düşüş yaşanması bekleniyor. Aynı dönemde, küresel arzın günlük 8 milyon varil düşerek 98,8 milyon varile gerileyebileceği, böylece 2022’nin ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye inebileceği öngörülüyor.

ŞUBAT AYINDA ARZ YÜKSELDİ

Rapora göre, küresel petrol arzı şubatta günlük 380 bin varil artışla 106,87 milyon varile ulaştı. OPEC ülkelerinin ham petrol arzı ise günlük 340 bin varil artışla 29,63 milyon varil seviyesine yükseldi. OPEC’in doğalgaz sıvıları üretimi de 40 bin varil artışla 5,75 milyon varile çıktı.

OPEC dışı ülkeler ise şubatta günlük yaklaşık 10 bin varil artışla 71,5 milyon varil petrol üretti. IEA, küresel petrol arzının bu yıl 1 milyon 110 bin varil artışla ortalama 107,23 milyon varile ulaşmasını bekliyor.

TALEP TAHMİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Ajans, bu yıl için küresel günlük petrol talebi artışını 205 bin varil aşağı yönlü revize ederek, talebin 104,77 milyon varil olmasını öngördü. IEA, ABD-İsrail ve İran savaşının mart ve nisan ayları için talep tahminini günlük ortalama 1 milyon varil düşürdüğünü açıkladı.

Raporda, Orta Doğu’daki uçuş iptalleri, LPG arzındaki aksaklıklar ve artan petrol fiyatlarının tahminler üzerinde risk oluşturduğu vurgulandı. OECD dışı ülkelerde petrol talebinin bu yıl 684 bin varil artarak 58,92 milyon varile ulaşması beklenirken, OECD ülkelerinde talebin 40 bin varil düşerek 45,84 milyon varile gerilemesi öngörülüyor.