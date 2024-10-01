İran'dan İsrail'e füze saldırısı sonucu birçok ülke hava sahasını kapattı İran'ın İsrail'e art arda 500 füzeyle düzenlediği hava saldırısının ardından bölgede yükselen tansiyon sonrası birçok ülkenin hava sahası sivil uçuşa kapatıldı.

Haber Merkezi

İsrail'in Lübnan'da sınırlı kara harekatını başlatmasının ardından Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor..

ABD'nin "İran İsrail'e füzelerle saldıracak" uyarısından kısa süre sonra Tahran harekete geçti.

İran İsrail'e füze saldırısı başladı.

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

İran'ın yaklaşık olarak 500 füze atmasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

SİVİL UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Saldırı, hava trafiğini de etkiledi.

İsrail, İran ve Lübnan'ın ardından Irak ve Ürdün de hava sahasını kapattı.

IRAK ULAŞTIRMA BAKANI: GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN KAPATTIK

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.

Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık." dedi.

Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı.

ÜRDÜN: GERGİNLİK NEDENİYLE KAPATMA KARARI ALDIK

Ürdün, hava sahasını geçici olarak uçuşlara kapattığını açıkladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Misto, bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldıklarını söyledi.

Hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını belirten Misto, kararın gelişmelere göre yeniden değerlendirileceğini ve gerekli bilgilendirmenin yolculara ve ilgili kurumlara yapılacağını aktardı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'e yüzlerce füze atıldığını belirterek halka güvenlikleri için evlerinde kalma çağrısında bulundu.