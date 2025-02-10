İran'dan Trump'ın Filistin planına tepki: Uluslararası hukuka aykırı

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı, tüm dünyadan tepki görüyor.

Gazze'yi satın alacağını ve Filistinlileri zorla göç ettireceğini açıklayan Donald Trump'a bir eleştiri de İran'dan geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

"Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi teklifi, tüm uluslararası hukuk ve BM kurallarına aykırıdır. Aynı zamanda İsrail rejiminin soykırım ve Filistin'i yok etme planının tamamlayıcısıdır." değerlendirmesinde bulunan İranlı yetkili, uluslararası toplumu, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesine ve suç işlemeye devam etmesine engel olmaya çağırdı.

"FİLİSTİNLİLERİN SÜRGÜN EDİLMESİNE KARŞIYIZ"

BM Genel Sekreteri Guterres'in ise Filistin halkının kendi topraklarından zorla sürgün edilmesine yönelik her türlü planı reddettiğini, Filistin halkının meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığı ve Gazze'ye yardım gönderilmesinin hızlandırılarak, yeniden inşasına yardımcı olunmasının öncelikli hedef olduğunu dile getirdiği kaydedildi.