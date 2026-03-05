Abone ol: Google News

İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu

İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. Tahran pek çok nokta savaş uçaklarıyla vurulurken patlamalar yaşandı.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve  ABD, sabah saatlerinde İran’a ortak saldırı başlattı.

Saldırılar kapsamında, başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Bu kapsamda İsrail ve İran, hava sahasını kapattı.

İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı.

YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATILDI

İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İsrail ordusunun İran’a yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından Tahran'da patlamalar meydana geldi.

Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

