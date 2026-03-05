İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. Tahran pek çok nokta savaş uçaklarıyla vurulurken patlamalar yaşandı.
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran’a ortak saldırı başlattı.
Saldırılar kapsamında, başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
HAVA SAHASI KAPATILDI
Bu kapsamda İsrail ve İran, hava sahasını kapattı.
İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı.
YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATILDI
İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
PATLAMA SESLERİ DUYULDU
İsrail ordusunun İran’a yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından Tahran'da patlamalar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)