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    İran'ın bazı şehirlerinde esnaf kepenk kapattı

    İran'da Mahsa Emini gösterileri kapsamında yapılan "3 günlük genel grev" çağrıları üzerine bazı şehirlerde esnaf kepenk kapatırken Yargı Erki Başkanı, esnafın kepenk kapatmaya zorlandığını öne sürdü.
    • 05.12.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 17:25
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    İran'ın bazı şehirlerinde esnaf kepenk kapattı

    İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

    Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı gösteriler ülke genelinde yayılarak devam ediyor..

    Gösteriler kapsamında 3 günlük grev çağrıları yapıldı.

    Esnaf kepenk kapattı

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 5-7 Aralık tarihleri için yapılan "genel grev ve boykot" çağrıları sonrası başkent Tahran'ın yanı sıra Zahidan, İslamşehr, Arak, Kirman, Şiraz, İsfahan, Kazerun, İylam, Kirmanşah, İsfahan, Senendec, Sakız, Urumiye, Bukan ve Bojnurd kentlerinde esnafın, kepenk kapattığı görüldü.

    Bender Abbas kentindeki El Mehdi Alüminyum Fabrikası çalışanları da iş durdurarak greve destek verdi.

    İran ın bazı şehirlerinde esnaf kepenk kapattı #1

    Yargı Erki Başkanı'ndan "esnafın kepenk kapatmaya zorlandığı" iddiası

    Öte yandan rejime yakınlığıyla bilinen bazı sosyal medya hesaplarından açık dükkanlara ait görüntüler paylaşılırken, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de düzenlediği basın toplantısında, esnafın kepenk kapatmaya zorlandığını öne sürerek kepenk kapatanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

    AA'nın aktardığı bilgilere göre Ejei, "Tüccar ve dükkan sahiplerinin kalp ve zihinlerinde terör estirip dükkanlarını kapatmazlarsa ateşe vermekle tehdit edenler, insanlara zarar verme suçu işlemişlerdir. Yargı ve emniyet makamları bunları tespit etmeli, gözaltına almalı ve yargılamalıdır." dedi.

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    İran ın bazı şehirlerinde esnaf kepenk kapattı #4


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