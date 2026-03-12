İran'ın Kaliforniya'ya İHA ile saldıracağı iddiası

ABD ile İsrail, İran'a yönelik 28 Şubat'ta ortak hava saldırılarına başladı.

Bu saldırılara karşılık veren İran ise, İsrail'e ve ABD'nin bölgedeki askeri üslerine yönelik misilleme saldırılarda bulundu.

Bu saldırılar sonrası Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, ortaya dikkat çeken bir iddia da atıldı.

İRAN'IN KALİFORNİYA'YA SALDIRI DÜZENLEYECEĞİ İDDİASI

ABC News kanalının haberinde, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) şubat sonunda Kaliforniya'daki polis departmanlarına gönderdiği uyarı metni incelendi.

Metinde, FBI'ın şubat başlarında elde ettiği bilgilere göre, ABD'nin İran'a saldırması durumunda, İran'ın da Kaliforniya kıyılarında bilinmeyen bir gemiden İHA'larla saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edildi.

Haberde, iddia edilen saldırının ne zaman, nasıl ve kimler tarafından yapılacağına ilişkin ek bilgi bulunmadığı ileri sürüldü.

ÖNEMLİ YERLERDE DEVRİYE SAYISI ARTIRILIYOR

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un Ofisi, Valilik Acil Durum Hizmetleri Ofisinin halkı korumak için eyalet, yerel ve federal güvenlik yetkilileriyle aktif çalıştığını kaydetti.

Los Angeles Şerif Departmanından yapılan açıklamada da mevcut küresel gelişmeler ışığında yüksek düzeyde hazırlık içinde olunduğu belirtilerek, "Fazlasıyla tedbirli davranarak ve mevcut dini törenleri göz önünde bulundurarak, Departman ilçe genelindeki ibadethaneler, kültürel kurumlar ve diğer önemli yerlerin çevresinde devriye sayısını artırmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.