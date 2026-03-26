Donald Trump: Bunlar hasta insanlar, nükleer silah sahibi olamazlar

Orta Doğu'da savaş, 27. gününde devam ediyor.

28 Şubat'ta İsrail-ABD ortaklığıyla İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalar, İran da bölge ülkelerdeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlemişti.

Karşılıklı saldırılar devam ederken, müzakere tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor.

İran'da son duruma ilişkin ABD Başkanı Donald Trump, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Hakkında çıkan "Anlaşma istiyor" iddialarının doğru olmadığını belirten Trump, "Anlaşmaya yapmak isteyen onlar" dedi.

"İRANLILAR ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

İran'a nükleer silah verilmemesi gerektiğinin altını da çizen Trump, şu ifadeleri kullandı:

Sahte haberleri okuyorum. “Trump anlaşma yapmak istiyor” diyorlar. Anlaşma yapmak isteyen ben değilim. Onlar yalvarıyor. İran'ı mahvediyoruz. İranlılar anlaşma yapmak istiyor. İran'da hedeflerimizin birçoğunu gerçekleşirdik. İranlılar bizimle iyi bir müzakere yürütüyor.

"HÜRMÜZ'Ü AÇABİLECEK MİYİZ, GÖRECEĞİZ"

Bir anda savaş başladı ve Katar'a, Suudi Arabistan'a, BAE'ye, Kuveyt'e, Umman'a ateş etmeye başladılar. Biz de dahil herkes şoke oldu. Bunlar hasta insanlar. Delilere nükleer silah veremeyiz. Füzelerini, savunma sanayilerini ezip geçiyoruz.



Hürmüz'ü açabilecek miyiz göreceğiz. Doğru anlaşmayı sağlayabilecek miyiz, göreceğiz.