İran'ın İslamabad Büyükelçisi, Trump'ın İran'a saldırmayacağını öne sürdü

İran'da ekonomik sıkıntılara karşı başlayan ve ülke geneline yayılarak hükümet karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, eylemcilere şiddet ile yanıt verilmesi halinde İran'a müdahale edeceklerini ve İran halkına yardımın yolda olduğunu söylemesi iki ülke arasında yeni bir savaşın çıkacağı endişelerine yol açmıştı.

Dawn gazetesinin haberine göre İran'ın İslamabad Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, ülkesinde devam eden protestolara ilişkin açıklamada bulundu.

ABD SALDIRIDA BULUNMAYACAK

Moghadam, gösteriler devam ederken Trump'ın İran yönetimine, ülkeye yönelik bir saldırıda bulunmayacağı mesajını ilettiğini öne sürdü.

TRUMP EYLEMCİLERE İTİDALLİ DAVRANILMASINI İSTEDİ

Moghadam, Trump'ın ayrıca İran yönetiminden protestoculara karşı itidalli davranmasını istediğini de belirtti.

ABD SAVAŞ İSTEMİYOR

"Trump'ın savaş istemediğini" ifade eden Moghadam, ABD yönetiminin İran'dan, bölgedeki ABD çıkarlarına saldırmamasını istediğini aktardı.

HÜKÜMET MEŞRU PROTESTOCULARLA MÜZAKERE EDİYOR

Protestolara ilişkin konuşan İranlı Büyükelçi, protestonun, halkın meşru hakkı olduğunu ve hükümetin göstericilerle görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

BATI MEDYASI İRAN'DA ŞİDDETİ KIŞKIRTIYOR

ABD'nin ve Batı medyasının şiddeti kışkırttığını vurgulayan Moghadam, bunların İran'ın iç işlerine müdahale anlamına geldiğini ve gerilimi daha da artırdığını ifade etti.

MÜSLÜMAN ÜLKELERLE İLİŞKİLER "OLUMLU BİR AŞAMADA"

Moghadam, İran yönetiminin barış arayışına bağlı olduğunu ve İran'ın Müslüman ülkelerle ilişkilerinin "olumlu bir aşamadan" geçtiğini kaydetti.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.