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    İran'ın Türkiye sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem

    İran'ın batısındaki Hoy kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 23.06.2021 - 02:08
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    İran'ın Türkiye sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.43'te merkez üssü Hoy kenti olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    VAN'A 35 KM MESAFEDE

    Depremin 5,24 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, merkez üssünün, Van'ın Özalp ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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