İranlı siyasetçi, Cevad Zarif'in Erdoğan'ın şiirine tepkisini eleştirdi

Eski milletvekili Nasiri, Zarif'in tweet'inin Türkiye ve Azerbaycan halkına hakaret olduğunu söyledi.

İran Meclisi eski Erdebil milletvekili Nasir Nasiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire Twitter hesabı üzerinden cevap veren Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e mektup yazdı.

Nasiri, açık mektubunda İranlı bakanı sert şekilde eleştirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ savaşının sonuçlarından rahatsız olan radikal kesimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu şiirle ilgili aşırı bir tutum takındığını belirten Nasiri, Zarif'in konuyla ilgili attığı tweetin "siyasetçi için uygun olmadığı" görüşünü aktardı.

'LAVROV'UN YERİNE Mİ TEPKİ GÖSTERİYORSUN' SORUSU

"Siyaset savaş, gerginlik ve tehdit alanı değildir. Fırsat oluşturma ve gerginliği bitirmek için dirayet ile tedbir almaktır" yorumunda bulunan Nasiri, şiirin içeriğiyle ilgili şunları ifade etti:

"Zorla ayırma kim ve kimler tarafından yapıldı? Bu hususta zorba ve zalimler Ruslar değil midir? Onların roket ve kurşunlarının kalıntıları birçok İranlının evinde saklanmaktadır. Acaba Lavrov anlamadı ve siz onun yerine mi tepki gösteriyorsunuz?"





"ATTIĞINIZ TWEET HAKARETTİR"

Şiirin tamamen duygusal, samimi ve dostane anlamlar taşıdığına işaret eden Nasiri, şöyle devam etti: