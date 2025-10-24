İrlanda'da cumhurbaşkanı seçimi için halk sandık başına gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İrlanda'da cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı...

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy kullanma işleminde seçmenler, Catherine Connolly ve Heather Humphreys arasında tercihini yapacak.

CUMHURBAŞKANI OLACAK İSİM, 11 KASIM'DA YAPILACAK TÖRENLE GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Seçmenler, isterlerse oy pusulasındaki adaylardan birine veya aday isminin yanına 1 ya da 2 rakamları koyarak iki adaya oy verebilecek.

Adayların isminin yanındaki kutulara yazılan 1 ve 2 rakamları, seçmenin öncelik sırasına göre iki ismi desteklediği anlamına gelecek.

Sandıkar, saat 22.00'de (TSİ 00.00) kapanacak ancak sayım işlemi yarın başlayacak. Ülkenin 10'uncu cumhurbaşkanı olacak isim, 11 Kasım'da yapılacak törenle görevine başlayacak.

ANKETLERDE SON DURUM

Sol ve İrlanda milliyetçilerinin adayı Connolly ile iktidar ortağı Fine Gael'in adayı Humphreys'in ülkenin 3'üncü kadın cumhurbaşkanı olmak için yarıştığı seçimdeki oy pusulalarında, üçüncü bir isim daha yer alacak.

Kiracısından fazla kira aldığı ortaya çıkmasıyla seçimden çekilen Başbakan Micheal Martin'in adayı Jim Gavin, adaylar kesinleştikten sonra bu kararı aldığı için ismi pusulalarda yer alacak.

Anketlere göre seçmenlerin yüzde 8'i Gavin'i destekliyor.

ADAYLARIN VAATLERİ

Adaylardan Connolly, özellikle "Birleşik İrlanda" fikrinin sembol partisi Sinn Fein'in de aralarında bulunduğu 7 parti ile bağımsızların desteğine sahip.

Anketlere göre yüzde 60'lara varan bir oy alması beklenen Connolly, İrlanda adasının birleşmesi için toplumsal seviyede adımları atmayı ve Kuzey İrlanda'da halkla buluşmayı vaat ediyor.

Connolly ayrıca, konut ve refah konularında da cumhurbaşkanının yetkilerini aşacak seviyede çalışmalar yapma sözü veriyor.

Humphreys'in Protestan azınlıktan olması ve geçmişte İngiliz destekçisi olması ise dezavantajı olarak öne çıkarken Humphreys, bu özelliğiyle adadaki iki İrlanda arasında köprü olabileceğini söylüyor.

Kampanyasını İrlanda'nın birleşmesinden ziyade ülke içi birlik, toplulukların güçlendirilmesi ve fırsatların yaratılması üzerine kuran Humphreys, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesi öncesinde taraflar arasında toplumsal birlik, kültürel çeşitliliğin kabulü ve güven inşasının gerekli olduğunu belirtiyor.