İskoçya'da Microsoft kurucularından Paul Allen'in yatı devrildi Edinburgh'da kuru tersane havuzunda bulunan, Microsoft'un kurucularından Paul Allen'in yatının yan yatması sonucu 25 kişi yaralandı.

AA

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki Imperail tersanesinin kuru havuzda bulunan "Petrel" isimli yat, sert rüzgarlar nedeniyle yerinden oynayarak yaklaşık 45 derece yan yattı.

25 kişi yaralandı

Yatın yan yatması sonucu, üzerinde ve havuzda bulunan 25 kişi yaralandı.

Olay yerine 5 ambulans, bir ambulans helikopter, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.

Microsoft'un kurucularından Paul Allen'in yatı

Yatın, Bill Gates'le birlikte Microsoft'un kurucularından olan ve 2018'de hayatını kaybeden Paul Allen'e ait olduğu bildirildi.

İskoçya polisinden yapılan açıklamada, vatandaşların bölgeden uzak durması tavsiye edildi.

2020'de havuza çekildi

Yaklaşık 75 metre uzunluğundaki yat, 2020'de operasyonel sorunlar nedeniyle kuru havuza çekilmiş, o tarihten bu yana da kullanılmamıştı.

Gemi, Allen satın almadan önce su altı arama faaliyetlerinde kullanılmıştı.