İspanya Başbakanı Sanchez, Türkiye'ye geliyor

Sanchez, Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya gelecek. İki ülkenin düzenleyeceği ortak toplantıda Türkiye-İspanya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ele alınacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

ANKARA'DA İSPANYA İLE TOPLANTI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında, Türkiye-İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez'in başkanlıklarında Ankara'da icra edilecek.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Zirve Toplantısı'nda, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği belirtildi.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ MASADA OLACAK

Ayrıca ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı kaydedildi.

NATO, ANKARA-BRÜKSEL İLİŞKİLERİ, KÜRESEL GELİŞMELER...

Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.