İspanya, ülke dışından gelenlere 14 gün karantina uygulayacak

15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek karantina uygulamasından, bazı gruplar muaf tutulacak.

İspanya, kademeli normalleşme sürecine hazırlanırken, yurt dışından ülkeye gelecek olanlar için yeni bir karar alındı.

Ülkenin Sağlık Bakanı Salvador Illa i Roca, 15 Mayıs'tan itibaren yurt dışından gelen yolcular için 14 günlük zorunlu karantina uygulayacaklarını duyurdu.

Kararnameye göre, yolculardan karantina sırasında iletişim kurulabilmeleri için yetkililere tamamlanmış bir yolcu konum kartı vermeleri istenecek.

İSPANYA'YA GİDENLERE KARANTİNA

İspanya'ya gidecek olanlar, evde veya konaklayacakları yerde karantinaya girecek.

Söz konusu kişilerin dışarı çıkmaları ise belli şartlara bağlandı.

Buna göre; gıda, ilaç ürünleri, sağlık merkezlerini ziyaret etme ve acil durumlar gibi temel ihtiyaçlara izin verilecek ancak, dışarı çıkma durumunda maske takma zorunlu olacak.

KARANTİNADAN KİMLER MUAF OLACAK

Nakliyat yapanlar ve sağlık çalışanları gibi bazı gruplar, bilinen herhangi bir hasta ile temas halinde olmadıkları sürece karantina kurallarından muaf tutulacak.

İspanya'da, koronavirüs salgını nedeniyle 14 Mart'ta olağanüstü hal ilan edildi. Ülkede halk, evlerine kapandı.

DÜŞÜK RİSKLİ BÖLGELERDE GEVŞEME BAŞLADI

En az 23 Mayıs'a kadar yürürlükte olacak kısıtlamalar, düşük riskli bölgelerde hafifletilmeye başladı.

"YURT DIŞI KAYNAKLI VAKALARDAN KAÇINMAK İÇİN..."

İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan seyahat kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "Gevşeme döneminde, yurt dışı kaynaklı vakalardan kaçınmak için tüm uluslararası yolcular (İspanya'ya gelen) için izleme ve sağlık kontrol önlemleri artırılmalıdır." denildi.