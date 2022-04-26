İspanya ve Portekiz doğalgaz ve elektrik fiyatlarını düşürüyor

İspanya ve Portekiz hükümetleri, doğalgaz fiyatlarını sınırlandırmak ve elektrik faturalarını düşürmek için Avrupa Birliği Komisyonu ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

İspanya ve Portekiz yetkilileri, salgın ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile her geçen gün artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına karşı mart ayı sonunda Brüksel'e giderek Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle görüşmelere başlamış, ilk olarak doğalgazda megavat başına 30 euro sınırlaması getirilmesini talep etmişti.

AB ile anlaşmaya varıldı

Portekiz Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Duarte Cordeiro ile İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Teresa Ribera Rodriguez, Brüksel'de basına yaptıkları ortak açıklamada, "haftalar süren yoğun teknik çalışmaların ardından AB Komisyonu ile siyasi bir anlaşmaya varıldığını" söyledi.

Mayıs ayı faturalarına yansıyacak

AA'da yer alan habere göre, birkaç günde sonlandırılacak teknik detayların ardından kısa sürede yürürlüğe girecek ve mayıs ayı faturalarına yansıyacak anlaşmanın tüm tüketicileri kapsadığını vurgulayan iki bakan, İspanya ve Portekiz'de gaz ve elektrik fiyatlarının düşürülmesine ilişkin anlaşmanın belirli bir süre geçerli olacağını kaydetti.

Doğalgaz fiyatı mevcut fiyatın yarısından daha az ile sınırlandırılacak

Varılan anlaşma gereği, megavat başına doğalgaz fiyatının referans olarak 40 euro (mevcut fiyatın yarısından daha az) ile sınırlanacağı, daha sonrasında 12 aylık bir dönem için bu fiyatın 50 euro olarak belirleneceği kaydedildi.

"İyi bir anlaşma"

İspanyol Bakan Rodriguez, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gerek sanayide gerekse evde tüketiciler için çok önemli olan bir anlaşma oldu. Avrupa Konseyi tarafından İber Yarımadası'na tanınan istisna dışında, elektrik fiyatının gaz fiyatları nedeniyle spot piyasada yükselmesini önlememize yarayacak ve sanayi tüketicilerinin bu indirimden faydalanmasını sağlayacak bir sistem. Gelecek aylarda gaz fiyatlarının yükselmesi karşısında bizi türbülanslara karşı koruyacak, iyi bir anlaşma." diye konuştu.