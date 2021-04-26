İspanya'da 22 kişiye kasten virüs bulaştıran hastaya gözaltı

"Hepinize koronavirüs bulaştıracağım" diyerek, aralarında bebeklerin de bulunduğu 22 kişiye virüs bulaştıran hasta, gözaltına alındı.

İspanya'nın Manacor kentinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

40 yaşında koronavirüs septomlarını gösteren bir kişi, 3'ü bebek 22 kişiye virüs bulaştırdı.

ARALARINDA BEBEK DE VAR

Manacor polis merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu kişinin koronavirüs belirtileri göstermesine rağmen PCR testi sonucunu beklemeden maskesiz işe gittiği ve aralarında bebeklerinde bulunduğu 8 kişiye direkt 14 kişiye ise dolaylı yoldan virüs bulaştırdığı için gözaltına alındığını duyurdu.

"HEPİNİZE KORONAVİRÜS BULAŞTIRACAĞIM"

Polis, ayrıca yaptığı incelemelerin ardından söz konusu kişinin 40 derece ateşle mesai arkadaşlarının yüzüne öksürerek, "Hepinize koronavirüs bulaştıracağım" ifadelerini kullandığını belirtti.