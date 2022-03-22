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    İspanya'da ayçiçek yağı ve süt rafları boşaldı

    Ülke genelinde yaşanan gıda temin sorunu nedeniyle İspanya'daki marketlerin ayçiçek yağı ve süt raflarında ürün kalmadı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 10:33
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    İspanya'da ayçiçek yağı ve süt rafları boşaldı

    Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sürerken, dünya genelinde gıda temin sorunları meydana geldi.

    Özellikle Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı, süt gibi ürünlerde temin etme sıkıntıları yaşanıyor.

    Almanya'dan sonra İspanya'da da ayçiçek yağı stoklarındaki azalma, vatandaşları tedirgin etti.

    EN FAZLA BİR YAĞ ALINABİLİR DENİLDİ

    Yükselen benzin fiyatları nedeniyle tedarikçilerin fiyat artışı olabileceğine dair açıklamalar yapmasının beraberinde, İspanya'da ayçiçek yağlarının en fazla bir adet 5 litrelik olacak şekilde alınabileceği söylenmişti.

    İspanya da ayçiçek yağı ve süt rafları boşaldı #1

    RAFLAR BOMBOŞ

    İspanya merkezli bir gazete olan Heraldo da, bugün yaptığı bir haberde ülke genelinde ayçiçek yağı ve süt sıkıntısı yaşandığını yazdı.

    Birçok markette ayçiçek yağı ve süt raflarının boşaltıldığını yazan gazete, bu ürünlerin yanında başka temel gıdaları da temin etmenin zorlaştığını aktardı.

    İspanya da ayçiçek yağı ve süt rafları boşaldı #2


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