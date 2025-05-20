İspanya'da İsrail'e silah ambargosu kararı değerlendirilecek

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Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenleyen İsrail, bugüne kadar 53 bin 339 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 121 bin 34 Filistinlinin ise yaralanmasına neden oldu..

Dünya bu saldırıların bitmesini beklerken, İsrail ise saldırılarına ara vermiyor.

Gazze'de soykırıma hazırlanan İsrail'e, dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.

Bu kapsamda İspanya'da yeni bir gelişme yaşandı..

İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU KARARINA ONAY

İspanya Meclisi, İsrail'e silah ambargosu getirilmesini için tavsiye kararını kabul etti.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ile muhalefetteki Podemos ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partileri tarafından sunulan öneriye, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox dışında tüm siyasi partiler "evet" oyu kullandı.

176 'EVET' İLE KABUL EDİLDİ

Oylamaya 347 milletvekili katılırken, 176 evet, 171 hayır oyu ile tavsiye kararının kabul edilmesini bazı milletvekilleri ayakta alkışladı.

Mecliste kabul edilen ve hükümetten harekete geçmesi talep edilen tavsiye kararı gereği, Filistin halkına karşı saldırılarında İsrail ordusunu güçlendirmeye yarayacak her türlü kaynağın, kask, yelek gibi ekipmanın veya askeri amaçlı kullanılacak yakıtın bile yasaklanması önerildi.

Öneri ile İspanya'daki dış ticaret yasasının değiştirilerek, İsrail örneğinde olduğu gibi soykırım veya insanlığa karşı suçlara karışan ve ortak olan devletlerle askeri sözleşme yapılmasını yasaklayacak şekilde yeniden düzenlenmesi talep ediliyor.

Sumar ittifakı Meclis Sözcüsü Veronica Martinez, "İspanya'nın soykırım veya savaş suçları işleyen herhangi bir devletle işbirliği yapamayacağını, mevcut durumda Gazze'de soykırım yapan İsrail'in silah endüstrisinin desteklenmemesi gerektiğini" savundu.

"FİLİSTİNLİLER DAHA FAZLA BEKLEYEMEZ"

Aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri Ione Belarra da yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nu hemen bu hafta içinde olağanüstü toplantı yaparak, İsrail'e silah ambargosu için kararname çıkarmasını istedi.

Belarra, "Filistinliler daha fazla bekleyemez. Netanyahu, onları öldürüyor, bombalıyor, hasta ve aç bırakıyor. Bu yaşananlar 21. yüzyılın en büyük etnik temizliğidir ve (Binyamin) Netanyahu'yu dönemimizin Hitler'i haline getirmiştir. İsrail'in Gazze'deki soykırımına suç ortaklığı yapmayı bırakın." ifadelerini kullandı.

İSPANYA BAŞBAKANI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Ukrayna'yı işgal eden Rusya gibi uluslararası etkinliklerden men edilmesi çağrısında bulunmuştu..