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    İspanya'da kadınlar için yaz seferberliği: Bütün bedenler plaja

    Madrid yönetimi, her bedenden kadının plaja gidebilmesi gerektiğini vurguladı. Düzenlenen kampanyada, "Hayattan olduğumuz gibi zevk alma hakkına sahibiz" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:14
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    İspanya'da kadınlar için yaz seferberliği: Bütün bedenler plaja

    İspanya'da Eşitlik Bakanlığı, yaz mevsiminde plajlara teşvik etmek için kampanya başlattı.

    "Yaz da bizim" sloganıyla başlatılan kampanyada "Nasıl, nerede ve kiminle istersen, tadını çıkar" ifadesi yer alırken, her boy ve bedendeki kadına sahillere gitme çağrısı yapılıyor.

    "Bütün bedenler plaj bedeni"

    İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, "Bütün bedenler plaj bedenidir. Tüm bedenler geçerliliğini koruyor. Suçluluk veya utanç duymadan, hayattan olduğumuz gibi zevk alma hakkına sahibiz. Yaz herkes içindir." dedi.

    İspanyol Kadın Enstitüsü Başkanı Antonia Morillas, fiziksel beklentilerin kadınların özsaygısını etkilediğini ve haklarından mahrum bıraktığını söyledi.

    "Bedenlerimize karşı klişeler içermeyen bir yaz için yanıyoruz"

    Morillas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaz da bizim. Ücretsiz, eşit ve çeşitli." diye ekledi.

    Enstitü ise "Bugün bedenlerimize karşı klişeler ve estetik şiddet içermeyen bir yaz için yanıyoruz." ifadesini kullandı.

    Tartışmalara neden oldu

    Guardian'ın haberine göre, İspanyol politikacı Cayo Lara, kampanyanın "absürt" olduğunu ve "olmayan yerde sorun yaratmaya" çalıştığını belirtti.

    Podemos Partisi ise "Bedenler sizi rahatsız ediyorsa evde oturup tweet atabilirsiniz." şeklinde karşılık verdi.

    İspanya da kadınlar için yaz seferberliği: Bütün bedenler plaja #1

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