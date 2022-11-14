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    İspanya’da kamyoncular grevde

    İspanya'da kamyoncular, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara karşı sektörün ayakta kalabilmesi için daha fazla yardım istiyor.
    • 14.11.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 17:46
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    İspanya’da kamyoncular grevde

    İspanya'da taşımacılık sektörü çalışanlarının bağlı olduğu sendikalardan "Nakliyecileri Savunma Platformu"nun çağrısıyla kamyoncular, enerji krizinden kaynaklanan kayıplarının karşılanması talebiyle süresiz greve başladı.

    Ülkede mart ayında 20 gün süren ve ciddi tedarik sorunları yaratan greve de öncülük eden platform, enerji krizinden dolayı kendilerine verilen yardım sözlerinin tutulmadığını ve zararına çalıştıklarını savunuyor.

    Ciddi bir olay çıkmadı

    Giderlerinin Aralık 2021`den bu yana en az yüzde 17 arttığını belirten kamyoncular, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara karşı sektörün ayakta kalabilmesi için daha fazla yardım istiyor.

    Grev dolayısıyla büyük şehirlerdeki sebze ve meyve hallerinin giriş ve çıkışlarında zorluklar yaşansa da ciddi bir olay çıkmadı.

    İspanya’da kamyoncular grevde #1

    "Black Friday" geliyor

    Gıda sektörüne bağlı örgütler, bir yandan kamyoncuların sorunlarına çözüm getirilmesini isterken, diğer yandan da başlıca ürün ve ham madde temini için güvenlik ve garanti talebinde bulundu.

    Tekstil sektörü temsilcileri de özellikle yılın en önemli ticari etkinliklerinden biri olan 24 saatlik "Black Friday" indirimlerinin başlamasına iki hafta kala tedarikte yaşanacak bir sorundan endişe duyduklarını açıkladı.

    İspanya’da kamyoncular grevde #2

    Yavaşlatma eylemi

    Greve, taşımacılık sektöründeki bazı sendikalar şimdilik destek vermedi.

    Bu arada, İspanya`nın önemli limanlarında grevin etkisinin henüz hissedilmediği bildirildi.

    Grev dolayısıyla başkent Madrid`de gösteri düzenleyen kamyoncular, ayrıca yollarda trafiği yavaşlatma eylemi yaptı.

    İspanya’da kamyoncular grevde #3

    Zarar günlük 600 milyon euroyu bulabilir

    Sol koalisyon hükümeti, greve karşı çıkarak sorunun diyalogla aşılabileceğini öne sürüyor.

    AA'nın haberine göre hükümet temsilcileri, grevin büyümesi halinde ülkenin temel lojistik merkezlerinde polis ve jandarmanın güvenliği garanti edeceğini duyurdu.

    Grevin uzun sürmesi halinde İspanyol ekonomisine vereceği zararın, günlük 600 milyon euroyu bulabileceği belirtiliyor.

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