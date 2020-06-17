İspanya'da korna ölümlerinde düşüş devam ediyor

İspanya'da korna ölümlerinde düşüş devam ediyor

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İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınından son bir haftada hayatlarını kaybedenlerin sayısının 30 olduğunu açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürdüğü salgınıyla ilgili haftalık ölü ve günlük vaka sayılarını güncelledi.

1 HAFTADA 30 ÖLÜM

Koronavirüs kaynaklı toplam ölü sayısını 7 Haziran'dan bu yana 27 bin 136'da tutarak güncellemeyen Sağlık Bakanlığı, haftalık ölü sayısının 30 olduğunu bildirdi.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 141 artan vaka sayısının, toplamda 244 bin 683'e yükseldiği bilgisi verildi.

Bakanlık, dün açıkladığı verilerde, haftalık ölü sayısını 25, günlük vaka sayısını da 76 olarak duyurmuştu.

NORMALLEŞMEDE SON AŞAMA

Koronavirüs dolayı 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin uygulanacağı İspanya'nın yaklaşık yüzde 75'i, kademeli normalleşme süreci kapsamında son aşamada bulunuyor.