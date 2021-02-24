İspanya'da koronavirüs aşısı olan yaşlılara tiyatroda özel gösterim

İspanya'da koronavirüs nedeniyle tiyatrolar uzun süre kapalı kaldı.

Tiyatrolara destek ve salgından en fazla etkilenenlerden yaşlılara moral için özel gösterim yapıldı.

150 KİŞİ İZLEDİ

Başkent Madrid'deki EDP Gran Via Tiyatrosu'nda sinema ve tiyatro sanatçısı komedyen Santi Rodriguez'in tek kişilik gösterisi, bakımevlerinde kalan ve koronavirüs aşılarını olan 80 yaş üstü yaklaşık 150 kişi tarafından büyük heyecan ve sevinçle izlendi.

Madrid'deki 7 farklı bakımevinde kalan yaşlılardan bazıları refakatçileriyle bazıları da arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tiyatro salonunda yerlerini aldı, yaklaşık bir saat salgının yarattığı olumsuz psikolojiyi bir kenara bırakarak gösterinin tadını çıkardı.

1 MART'TAN İTİBAREN GÖSTERİLER BAŞLAYACAK

Tiyatro Müdürü Javier Florez, gösteri öncesi yaptığı konuşmada, "Emin olun sizden çok bugün bizler sizlere teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, tiyatromuzu doldurdunuz." ifadelerini kullandı.

Florez, 1 Mart'tan itibaren kısıtlı kapasiteyle de olsa gösterilerin başlayacağını duyurdu.

"DIŞARI ÇIKABİLDİĞİM İÇİN SEVİNÇLİYİM"

Komedyen Rodriguez de şunları söyledi:

"Babam 21 Ekim'de koronavirüsten vefat etti ve ben 29 Ekim'de gösteriye çıktım. Zor bir şey çünkü hassas bir dönem ama insanların anlayışlı olduklarını düşünüyorum. Kimseye saygıda kusur etmeden, bir süreliğine de olsa hep birlikte gülüyoruz. İçimizdeki kötü düşünceleri atıp güzel duygularla doldurmak herkes için iyi. Bunun uygunsuz değil, tam tersi gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. Sanat ve tiyatro her dönemde ve her zaman vardır."

İzleyicilerden Ana (85), heyecandan akşam uyuyamadığını belirterek, "Çok kötü bir dönem geçirdim. Bir hastanede bir bakımevinde sürekli karantina altında. Çok ama çok zordu ama şimdi dışarı çıkabildiğim için çok sevinçliyim." dedi.

"HERKES GİBİ YAŞANTIMIZ SINIRLANDI"

Adela ise gelecek hafta 87 yaşına gireceğini vurgulayarak, "11 yıldır bakımevindeyim ve en son 11 yıl önce tiyatroya gitmiştim. Salgından dolayı herkes gibi bizim de yaşantımız sınırlandı. Arkadaşlarımı ve ailemi az gördüm, bir düğüne gidemedim ama iyi bir dönem geçirdim." şeklinde konuştu.

Bakıcısıyla tiyatroya gelen Gracia Fernandes (89) en son salgından hemen önce tiyatroya gittiğini dile getirdi. Son bir yıl içinde koronavirüs geçirdiğinin altını çizen Fernandes, "Hep evdeydim, çok ciddi sorun yaşamadım. Dışarı çıkmıyorum ama evde resim yaparak güzel vakit geçiriyorum. Umarım normale dönmeye başlarız." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ ŞANSLI SAYIYORUZ"

Fino Vargas (88) da "En son ne zaman tiyatroya geldiğimi bile hatırlamıyorum. Önceleri dışarı çok çıkardım şimdi iki günde bir kısa bir yürüyüş yaparsak kendimizi şanslı sayıyoruz. Bir odada kapalı yaşıyoruz." diye konuştu.

Avrupa'da koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da şimdiye kadar, 31 bin 710'u bakımevlerinde kalan yaşlılar olmak üzere 68 bin 79 kişi salgında hayatını kaybetti.