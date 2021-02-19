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- İspanya'da Pablo Hasel gösterileri 3'üncü gününde
İspanya'da Pablo Hasel gösterileri 3'üncü gününde
- İHA
- 19.02.2021 - 11:30
- Güncelleme : 19.02.2021 - 11:44
İspanya’da Katalan rapçi Pablo Hasel, sosyal medyada paylaştığı Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılıp, 16 Şubat'ta Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Lleida Üniversitesi'ne sığındıktan sonra polis baskını ile tutuklanmıştı. Hasel’in tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar, 3. gününde de devam etti.
SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER
Hasel destekçileri, Katalonya bölgesinde bulunan Barcelona başta olmak üzere başkent Madrid ve Valencia'da, gece saatlerinde yine sokakları savaş alanına çevirdi.
İspanya'da Pablo Hasel gösterileri 3'üncü gününde ViDEO
KONTEYNERLER ATEŞE VERİLDİ
Barcelona'da öfkeli protestocular, çöp konteynerlerini bariyer yaparak ateşe verdi. Sokaklarda çok sayıda çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.
COP İLE MÜDAHALE EDİLDİ
Valencia'daki gösterilerde, Hasel'in serbest bırakılmasını talep eden protestocular sert müdahale ile karşılaştı. Polis, kalabalık gruba copla sert müdahalede bulundu. Farklı kentlerde gerçekleştirilen protestolarda polisin 19 kişiyi tutukladığı bildirilirken, 25'i memur 55 kişinin çıkan olaylarda yaralandığı aktarıldı.