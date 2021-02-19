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    İspanya'da Pablo Hasel gösterileri 3'üncü gününde

    Pablo Hasel protestolarının 3. gününde, tutuklanan rapçinin serbest bırakılmasını isteyen protestocular, çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis, olay çıkaranlara copla müdahale etti.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 11:44
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    İspanya'da Pablo Hasel gösterileri 3'üncü gününde

    İspanya’da Katalan rapçi Pablo Hasel, sosyal medyada paylaştığı  Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılıp, 16 Şubat'ta Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Lleida Üniversitesi'ne sığındıktan sonra  polis baskını ile tutuklanmıştı. Hasel’in tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar, 3. gününde de devam etti.

    SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

    Hasel destekçileri, Katalonya bölgesinde bulunan Barcelona başta olmak üzere başkent Madrid ve Valencia'da, gece saatlerinde yine sokakları savaş alanına çevirdi.

    İspanya'da Pablo Hasel gösterileri 3'üncü gününde ViDEO

    İspanya da Pablo Hasel gösterileri 3 üncü gününde #1

    KONTEYNERLER ATEŞE VERİLDİ

    Barcelona'da öfkeli protestocular, çöp konteynerlerini bariyer yaparak ateşe verdi. Sokaklarda çok sayıda çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

    İspanya da Pablo Hasel gösterileri 3 üncü gününde #2

    COP İLE MÜDAHALE EDİLDİ

    Valencia'daki gösterilerde, Hasel'in serbest bırakılmasını talep eden protestocular sert müdahale ile karşılaştı. Polis, kalabalık gruba copla sert müdahalede bulundu. Farklı kentlerde gerçekleştirilen protestolarda polisin 19 kişiyi tutukladığı bildirilirken, 25'i memur 55 kişinin çıkan olaylarda yaralandığı aktarıldı.

    İspanya da Pablo Hasel gösterileri 3 üncü gününde #3

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