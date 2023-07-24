İspanya'da sandıktan Halk Partisi birinci olarak çıktı İspanya'da pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçimlerde oyların büyük çoğunluğu sayıldı. İlk sonuçlara göre seçimde Halk Partisi en çok oy oranına sahip olarak birinci parti oldu.

İHA

İspanya, Kongre'nin üst kanadı olan Senato'daki 266 senatör ile Kongre'nin alt kanadı olan 350 sandalyeli Temsilciler Kongresi'ndeki yeni milletvekillerini belirlemek üzere sandığa gitti.

Vatandaşların düşük ilgi gösterdiği seçime katılım oranı yüzde 53.12 olarak belirlendi.

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oyların sayılmasına başlanırken açıklanan ilk sonuçlara göre seçimin galibi Alberto Nunez Feijoo'nun liderlik ettiği merkez sağcı Halk Partisi oldu.

Sandıkların yüzde 98.4'ünün açılmasının ardından oyların yüzde 32.9'unu kazanan Halk Partisi mecliste 136 milletvekili sayısına ulaştı.

Başbakan Sanchez'in partisi 2. sırada kaldı

Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğindeki İspanya Sosyalist İşçi Partisi ise oyların yüzde 31.8'ini kazanarak 122 milletvekili elde ederken Santiago Abascal liderliğindeki İslam ve feminizm karşıtı Vox ise yüzde 12.4 oy oranıyla 33 milletvekili kazandı.

İspanya hükümetinin 2. başkan yardımcısı olan Yolanda Diaz'ın partisi Sumar ise oyların yüzde 12.3'ünü kazanarak 31 milletvekiline sahip oldu.

Koalisyon mecburiyeti

Ülkedeki hiçbir siyasi partinin tek başına mecliste çoğunluğu elde edemediği bu sonuçlar İspanya’da yeni kurulacak olan hükümetin koalisyonla oluşturulmasını mecbur hale getirdi.