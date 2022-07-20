İspanya'da sıcak hava dalgası, ölümlere neden oldu

İspanya'da sıcak hava dalgası, ölümlere neden oldu

Başbakan Sanchez, yüksek sıcaklıkların 500’den fazla can kaybına yol açtığını söyledi.

Avrupa kıtası, yüksek sıcaklık değerleriyle konuşuluyor

Sıcak hava dalgası, 10 gündür İspanya'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

"1975’ten bu yana en yoğun yüksek sıcaklıklar"

Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayınlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz'da "1975’ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.

500’den fazla insan öldü

AA'nın haberine göre, Başbakan Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada, 500’den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.

İspanya’da son günlerde 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları, binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.