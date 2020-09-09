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    İspanya'da virüslü kadın denizde yakalandı

    Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta, cankurtaran olarak çalıştığı plajda sörf yapmak için denize girdiği sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.09.2020 - 05:58
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    İspanya'da virüslü kadın denizde yakalandı

    İspanya’nın San Sebastian kentinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kadın, cankurtaran olarak çalıştığı plaja giderek sörf yapmak için denize girdi.

    Kadının iş arkadaşları, kadının virüs testi pozitif çıkmasına rağmen denize girdiğini görünce polisi aradı.

    Polis ekipleri plaja gelerek denizdeki kadını sudan çıkması konusunda uyardı. Daha sonra virüslü kadın gözaltına alındı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının koruyucu giysi giymiş görevliler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı görüldü.

    İspanya da virüslü kadın denizde yakalandı #1

    GÖZALTINA ALINAN KİŞİLERE CAYDIRICI CEZA

    İspanya’da karantinadan çıkan ve gözaltına alınan kişilere 6 bin Euro (52 bin 970 TL) kadar para cezası veriliyor.

    Karantinadan çıkan kişinin başka bir kişiye koronavirüs bulaştırdığı tespit edilirse bu ceza 110 bin Euro'ya (882 bin TL) kadar çıkabiliyor.

    İspanya’da son açıklanan verilere göre 525 bin 459 vaka bulunuyor. Ülkede son günlerde vaka artışı görülürken; toplam can kaybının 29 bin 516 olduğu açıklandı.

    İspanya da virüslü kadın denizde yakalandı #2

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