İspanya'da mucize gibi bir kurtuluş hikayesi yaşandı. Hikayenin kahramanı ise bir kedi.
Valencia kentindeki bir apartmanda 22 Şubat’ta meydana gelen yangın sonrasında evcil bir kedi, dün sağ bulunarak sahibine teslim edildi. Genç kadının kedisine ağlayarak sarılma anları kameraya yansıdı.
Yangından bir hafta sonra sağ bulundu
Valencia polisi, dün yaptığı açıklamada "Bu kedi yangından bir hafta sonra canlı olarak bulundu. 11. kata sığınmıştı" dedi.
Valencia itfaiyesi ise "Binadaki eşyaların ve belgelerin kurtarılması için çalışmalar yürütürken, sütunun içindeki bölmede hayatta kalan bir kediyi kurtardık" dedi.
Yerel basın kedinin adının Coco olduğunu ve sahibi Andrea Rubio’un yangın sırasında evinde olmadığını belirtti.
10 kişi hayatını kaybetmişti
Valencia’da 22 Şubat’ta bir apartmanda başlayan yangın hızlı bir şekilde binaya yayılmış ve 10 kişi yaşamını yitirmişti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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