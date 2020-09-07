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    İspanya'da yarış sırasında tartışan motosikletliler

    'Dünya Superbike Şampiyonası' yarışında Sylvain Barrier ve Michael Van Der Mark arasındaki tartışma, izleyenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 08:56
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 08:56
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    İspanya'da yarış sırasında tartışan motosikletliler

    İspanya'da cumartesi günü gerçekleşen 'Dünya Superbike Şampiyonası' yarışında, iki motosikletçi pistte tartışma yaşadı.

    O ANLAR KAMERADA

    Yamaha'nın sürücüsü Van Der Mark, hemen arkasından gelen Ducati sürücüsü Sylvain Barrier'den rahatsız oldu. Barrier ise Hollandalı sürücüyü yarışta yakaladıktan sonra ona parmağıyla işaret etti.

    Tartışma anları ise yarışa damga vurdu.

    Yarış sırasında tartışan motosikletliler

    İspanya da yarış sırasında tartışan motosikletliler #1

    İspanya da yarış sırasında tartışan motosikletliler #2

    İspanya da yarış sırasında tartışan motosikletliler #3

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