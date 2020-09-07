İspanya'da yarış sırasında tartışan motosikletliler

'Dünya Superbike Şampiyonası' yarışında Sylvain Barrier ve Michael Van Der Mark arasındaki tartışma, izleyenleri şaşırttı.

İspanya'da cumartesi günü gerçekleşen 'Dünya Superbike Şampiyonası' yarışında, iki motosikletçi pistte tartışma yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Yamaha'nın sürücüsü Van Der Mark, hemen arkasından gelen Ducati sürücüsü Sylvain Barrier'den rahatsız oldu. Barrier ise Hollandalı sürücüyü yarışta yakaladıktan sonra ona parmağıyla işaret etti.

Tartışma anları ise yarışa damga vurdu.

Yarış sırasında tartışan motosikletliler