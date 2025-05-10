İspanya'da zehirli klor alarmı: 160 bin kişiye dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı

İHA

İspanya'nın Katalonya bölgesinde, Barselona’nın güneyinde yer alan Vilanova i la Geltrú kentindeki bir sanayi alanında çıkan yangın, gece saatlerinde paniğe yol açtı. Yerel saatle 02.20 sularında temizlik ürünlerinin depolandığı bir tesiste başlayan yangın, kısa sürede büyürken çevreye tehlikeli klor gazı yayıldı.

160 BİN KİŞİ UYARILDI: "DIŞARI ÇIKMAYIN"

Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekiplerine çok sayıda polis birimi de eşlik ederken, bölgedeki yollar ve tren istasyonları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Katalonya Sivil Savunma Ajansı, zehirli gazın yayılma riski nedeniyle yaklaşık 160 bin kişiye evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

Yetkililer, alevlerin kontrol altına alındığını bildirirken, yangının çıkış nedenine ilişkin ilk bulguların lityum pil kaynaklı olabileceği yönünde olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.