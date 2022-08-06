İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin bazı bölgelerine bomba yağdırdı. Bölgeden alev ve dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirmiş olduğu saldırılar gece saatlerinde de devam ediyor.

İsrail güçleri tarafından Şeyh Aclin bölgesine 15’ten fazla füze fırlatıldığı açıklandı.

İsrail füze saldırısı gerçekleştirdi

Filistinli yetkililer, Gazze Şeridi'ndeki Jabal Al-Kashef, Beyt Hanun, Han Yunus, Beyt Lahya şehirlerine de İsrail güçleri tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombaladı - Video







10 kişi yaşamını yitirdi, 75 yaralı

Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail güçlerinin bugün Gazze Şeridi’ne düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralı sayısının 75’e yükseldiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'nin vurulduğunu duyurmuştu.

Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in Gazze'ye yönelik 5 Ağustos günü düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BM'den saldırılara tepki geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu sivillerin öldürülmesinin "Hiçbir gerekçesinin olamayacağını" bildirdi.

Wennesland yazılı açıklamasında, Gazze'de İslami Cihad Hareketinin önde gelen bir isminin hedef alınarak öldürülmesi de dahil olmak üzere "Filistinli ile İsrail arasında devam eden gerilimden derin endişe duyduğunu" dile getirdi.