İsrail askeri, kanalizasyon çukuruna düştü Cenin'e baskın düzenleyen İsrail ordusu mensubu, yoluna bakmadan ilerlediği sırada kendini çukurun içinde buldu.

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AA & Ensonhaber

Gazze'yi enkaza çeviren İsrail ordusu, kanlı saldırılarına devam ediyor.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenledikleri baskınlarda öldürülen Filistinliler oldu.

Cenin'deki baskın sırasında askerlerden biri, bir binaya doğru nişan alırken görüntülendi.

Çukura düşen İsrail askeri

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, yana doğru giden İsrailli asker, kendini çukurun içinde buldu.

Yoluna bakmadan ilerleyen İsrail ordusu mensubunun kanalizasyon çukuruna düşme anı kayıtlara geçti.

Diğer askerler çıkardı

Söz konusu asker, diğer askerlerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaşananlar, sosyal medyada kullanıcıların diline düştü:

İsrail askerlerinin karşılaştığı çok fazla tuzak ve tehlike var. Yeni bir tünel girişi buldular!

İsrail'in kanlı Cenin baskını

İsrail ordusu, kuşatma altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ile buradaki mülteci kampından 3 günün sonunda geride 12 Filistinli ölü ile ağır bir yıkım bırakarak çekildi.

İsrail ordusunun 12 Aralık gece saatlerinde Cenin kentine düzenlediği baskın ve buradaki kampa uyguladığı kuşatma, 3'üncü günün akşamında sona erdi. Baskınlarda en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Cenin'de ağır yıkım

İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı'nda bazı evler ve binalara yanıcı patlayıcılarla saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun kullandığı patlayıcıların etkisiyle binaların iç ve dış duvarları karardı, evler, dükkanlar kullanılamaz hale geldi.