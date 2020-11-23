İsrail askeri tanka takla attırdı

İsrail ordusuna ait bir tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada askerin kontrolü kaybetmesiyle devrildi.

İsrail ordusuna ait Merkeva tipi tank, Ürdün Vadisi’nde yapılan tatbikatın ardından tank taşıyıcıya yüklendiği sırada kontrolden çıkarak takla attı.

HIZINI AYARLAYAMADI

Olayla ilgili yapılan soruşturmada, tankı kullanan askerin yükleme işlemi sırasında hızı ayarlayamadığı ve tankı taşıyıcıya uygun konumlandırmadığı tespit edildi.

Askerler, kazanın ardından olay yerini güvenlik kordonuna alarak tankı kaldırdı. Ölen ya da yaralanan olmadı.

Tankın devrilme anı