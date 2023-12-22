İsrail askerleri, enkaza çevirdikleri evin kapısını çalıp dalga geçti Enkaza çevrilen evin kapısını çalan askerler, "Neden kimse açmıyor?" diye sordu. İsrail ordusu mensuplarının hareketleri, tepkilerin odağına oturdu.

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AA & Ensonhaber

Gazze, İsrail'in kanlı ve yıkıcı saldırılarına sahne oluyor.

Meşru müdafaa bahanesiyle bölgeyi enkaz yığınına döndüren İsrail ordusu mensupları, tepki çeken görüntülere imza atmayı sürdürüyor.

Yıkık binada kutlama yapmaktan, cami baskınlarına kadar birçok skandala imza atan İsrail askerleriyle ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Yıkık haldeki evin kapısını çalıp alay ettiler

Gazze'yi işgal eden askerler, yıkık haldeki evin kapısını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti.

Öldürülen Filistinlilerle dalga geçen İsrail askerlerinin hareketleri tepkilere neden oldu.

'Neden açmıyorlar' diye sordu

İsrailli asker, kameralar kayıt yaparken, "Neden kapıyı açmıyorlar?" diye sordu. Görüntünün ilerleyen anlarında söz konusu evin yerle bir edildiği görüldü.

Saldırıların son bilançosu

İsrail'in 7 Ekim'den beri saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi.

Son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.