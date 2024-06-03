İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinlinin cesedine el koydu İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde bir Filistinliyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Askerlerin öldürdükleri Filistinlinin naaşını sürükleyerek götürdükleri görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

İsrail güçleri, Nablus'a bağlı Balata Filistin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, baskında İsrail askerlerinin bir Filistinliyi öldürdüğü ve aralarında 13 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu sekiz kişiyi yaraladığı bildirildi. Öldürülen Filistinlinin naaşına el konulurken, yaralılar Nablus'taki hastanelere sevk edildi.

Öldürdükleri Filistinliyi sürükleyip götürdüler

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin öldürdükleri Filistinliyi kanlar içinde sürükleyerek cesedine el koydukları görüldü.

Ayrıca, İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinliyi uzun süredir aradığı ve kız kardeşinin düğününe katıldığı sırada baskın düzenledikleri belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 523'e yükseldi.