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    İsrail askerlerinin vurduğu 13 yaşındaki Filistinli çocuk toprağa verildi

    Dün, İsrail askerleri tarafından vurulup yaşamını yitiren 13 yaşındaki Filistinli Muhammed Dadas’ın cenazesi, törenle toprağa verildi.
    • AA
    • 06.11.2021 - 15:48
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    İsrail askerlerinin vurduğu 13 yaşındaki Filistinli çocuk toprağa verildi

    İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor…

    Dün, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından vurulan 13 yaşındaki Filistinli Muhammed Dadas hayatını kaybetti.

    Nablus kentindeki Rafediya Devlet Hastanesi morgundan alınan Dadas’ın naaşı, evinin bulunduğu Asker El-Cedid Filistin Mülteci Kampı'na götürüldü.

    Yüzlerce Filistinlinin omuzlarında İsrail karşıtı sloganlar eşliğinde taşınan Dadas’ın cenazesi baba evine getirildi.

    TEKBİRLER EŞLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

    Filistinli çocuğun naaşı, burada alınan helalliğin ardından belde camisinde kılınan cenaze namazından sonra yüzlerce Filistinlinin katılımıyla tekbir ve sloganlar eşliğinde, Asker El-Cedid Kampı mezarlığında toprağa verildi.

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    KARNINDAN VURULARAK AĞIR YARALANDI

    Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Deyr El-Hatab beldesinde çıkan olaylarda İsrail askerlerince vurulan 13 yaşındaki Muhammed Dadas’ın "şehit" olduğu belirtilmişti.

    Açıklamada, Dadas’ın karnından vurularak ağır yaralandığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedilmişti.

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