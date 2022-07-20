İsrail Başbakanı, Filistinli iş adamının villasına taşındı

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Filistinli iş adamı Hanna Selame'nin 1932 yılında Batı Kudüs'te inşa ettiği ve İsrail'in 1948 savaşının ardından el koyduğu villasına taşındı.

Filistinli Hristiyan Selame, villayı inşa ettiği dönem Filistin'de İngiliz mandası altındaki bölgelerde ve Ürdün'de Amerikan otomobil şirketi General Motors'un temsilcisiydi.

İsrail ve Arap devletleri arasında 1948'de yaşanan savaştan sonra Selame ve ailesi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a taşındı. Bunun üzerine inşa ettiği villa, Batı Kudüs'teki diğer Filistin mülkleri gibi yasal olarak "sahipsiz mülkler" statüsüne alındı.

15 Temmuz'da taşındı

Naftali Bennett'in halefi yeni İsrail Başbakanı Yair Lapid, 15 Temmuz Cuma günü bu 9 numaralı villaya taşındı.

"Geçici olarak taşındı"

İsrail gazetesi Haaretz'de, "Başbakan Lapid'in İsrail başbakanlık resmi konutunun tadilata girmesinden dolayı 1948 savaşı sırasında Kudüs'ü terk eden Araplara ait bir eve geçici olarak taşınacağı" şeklinde bir haber yer aldı.

Gazetenin haberinde Lapid'in, Balfour Caddesi'ndeki başbakanlık konutuna yakın bir noktada yer alan Hanna Selame'nin villasına taşınma kararının, bazı eski İsrail başbakanlarının belirlediği ve uzun süredir devam eden ilkeyle çeliştiğine dikkat çekildi.

Sahipsiz mülklere taşınmak yasak

Haberde, David Ben-Gurion ve Levi Eşkol gibi başbakanların geçmişte "sahipsiz mülklere" taşınma tekliflerini reddettiği aktarıldı.

AA'nın haberine göre, İsrail Meclisinde 1950 yılında çıkarılan tartışmalı "Sahipsiz Mülkler Yasası" kullanılarak, yaşadıkları evleri ve toprakları terk etmek zorunda kalan binlerce Filistinli mültecinin mülklerine el konuldu.