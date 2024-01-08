İsrail Başbakanı Netanyahu: Hizbullah'la savaşa hazırız Netanyahu, kuzey sınırında güvenliği sağlamak istediklerini söyledi. İsrail Başbakanı, "Ne gerekiyorsa yapacağız" ifadesini kullandı.

AA

İsrail, Lübnan sınırında gerilimi tırmandırmanın hesaplarını yapıyor.

Gazze'yi enkaza döndüren Tel Aviv yönetimi, şimdi yönünü kuzey sınırına çevirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söyledi.

"2006'da büyük hata yaptılar"

Başbakan Netanyahu, Lübnan sınırı yakınındaki bir askeri birliğe yaptığı ziyarette bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki komutanlardan bilgi alan Netanyahu, buradaki konuşmasında, "Hizbullah'ın 2006'da büyük hata yaptığını bugün de aynı hatayı devam ettirdiğini" ileri sürdü.

Saldırı sinyali: Ne gerekiyorsa yapacağız

Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde güvenliği sağlamak için her şeyi yapmaya kararlı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

Kuzeyde güvenliği yeniden temin ederek ailelerinizin evlerine sağ salim dönmelerini sağlamak ve (Hizbullah'ın) bizi hafife almamaları gerektiğini anlamaları için her şeyi yapacağız.



Ne gerekiyorsa yapacağız. Elbette bunun geniş kapsamlı bir kampanya (savaş) olmadan yapılmasını tercih ederiz ama bu bizi durduramaz.

"Kuzeyde olacak olan budur"

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılara işaret eden ve Hizbullah'a gözdağı veren Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

Güneydeki (Gazze) dostlarının başına gelenlerin örneğini (Hizbullah'a) verdik. Kuzeyde olacak olan budur.



Güvenliği yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)