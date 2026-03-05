İsrail basını: Sivil hedeflere saldırı düzenlemek değerlendiriliyor

Devlet Televizyonu'nun haberinde, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da hükümeti Hizbullah'ı kontrol altında almaya zorlamak için sivil hedeflere saldırı düzenlemeyi değerlendirdiğini iddia edildi.
Geçtiğimiz hafta İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, devam ediyor.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, aile üyeleri ve çok sayıda üst düzey yetkilisi hayatını kaybetti.
Karşılıklı açıklamalar ardı ardına gelirken İsrail basını, bir haber yayımladı.
SİVİL HEDEFLERE SALDIRI DÜZENLEMEK DEĞERLENDİRİLDİ
İsrail Devlet Televizyonu'nun haberinde, İsrail güvenlik biriminden ismi açıklanmayan bir kaynağın ifadeleri aktarıldı.
Haberde, "İsrail'in Lübnan'ı içeriden Hizbullah'ı kontrol altına almaya zorlamak için sivil hedeflere saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği" ileri sürüldü.
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
HAVDAN VE DENİZDEN YOĞUN SALDIRI
İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu.
Ardından başkent Beyrut'u hedef aldı.
72 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.