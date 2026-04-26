İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu: 14 kişi hayatını kaybetti

Yine İsrail, yine ateşkes ihlali...

ABD'de Lübnan ve İsrail arasında gerçekleştirilen müzakerelerden olumlu sonuç çıkmış ve yüz yüze müzakerelerin yapılması kararı alınmıştı. Akabinde ilan edilen ateşkesi İsrail ihlal etti ve Lübnan'ın güneyini yine vurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırılarda yaşamını yitirenler arasında 2 kadın ve 2 çocuğun bulunduğu belirtildi. Yaralı sayısının ise 37 olduğu, bunlardan 3’ünün kadın olduğu ifade edildi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusunun, 17 Nisan’da yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik operasyonlarını sürdürmesi dikkat çekiyor. Söz konusu ateşkesin taraflar arasında gerilimi düşürmesi beklenirken, sahadaki gelişmeler bu beklentinin aksine ilerliyor.

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış, özellikle ülkenin güneyindeki birçok yerleşim yerini hedef almıştı. Bu süreçte bazı bölgelerin fiilen işgal edildiği yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Lübnan hükümeti ise çatışmalar nedeniyle ülke genelinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ATEŞKES UZATILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatılacağını duyurmuştu. Ancak son saldırılar, ateşkesin sahada tam anlamıyla uygulanmadığını ortaya koyuyor.